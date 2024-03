Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann uriniert in Zug und verletzt Reisenden

Biberach (Riß) (ots)

Ein 39 Jahre alter Mann ist am späten Sonntagabend (10.03.2024) gegen 23:45 Uhr auf der Zugfahrt von Ulm nach Biberach (Riß) Opfer einer Körperverletzung geworden.

Ersten Erkenntnissen zufolge beobachtete der 39-Jährige einen 56-jährigen Mann dabei, wie dieser offenbar aufgrund der verschlossenen Zugtoilette an die Eingangstüre urinierte. Nachdem er auf sein Fehlverhalten angesprochen wurde, soll es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen den beiden Männern gekommen sein, in deren Verlauf der 56-jährige deutsche Staatsangehörige dem Jüngeren wohl auf die Brust schlug. Im Anschluss zog der 56 Jahre alte Mann bisherigen Informationen zufolge die Glastür zur 1. Klasse zu, wodurch offenbar die Wade des 39-Jährigen eingeklemmt wurde. Alarmierte Beamte der Landes- und Bundespolizei trafen den mutmaßlichen Täter beim Halt in Biberach (Riß) an und unterzogen ihn den polizeilichen Maßnahmen. Er muss mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung rechnen. Der 39 Jahre alte Mann wurde durch den Vorfall nach aktuellem Kenntnisstand leicht verletzt.

