Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Diebstähle aus unverschlossenen Autos - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Zu Diebstählen aus unverschlossenen Autos kam es in Bad Säckingen in der Waldshuter Straße und dem dortigen Parkhaus. Zumindest in einem Fall lässt sich der Tatzeitraum auf Samstag, 24.03.2024, von 20:00 bis kurz vor 22:00 Uhr, einschränken. Dieses betroffene Auto, ein VW Golf mit Schweizer Kennzeichen, war direkt vor der Post geparkt. Unbekannte durchsuchten es und entwendeten Verschiedenes. Womöglich wurden hierzu Beobachtungen gemacht. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07761 934-0, entgegen.

