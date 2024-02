Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand - Fahrzeugbrand - Lkw-Zugmaschine brennt komplett aus - Zugmaschine kann noch von anderen Lkw separiert werden - geringe Folgewirkungen

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Gemeinde Bad Bellingen, BAB 5, Tank- und Rastanlage Bad Bellinen

Am 29.02.2024 gegen 06:45 Uhr wurde der Brand eines Lkw auf der Tank- und Rastanlage Bad Bellingen an der BAB A5 in Fahrtrichtung Süden (Basel) gemeldet.

Die Überprüfung vor Ort ergab, dass eine Lkw-Zugmaschine aus bislang nicht geklärter Ursache in Brand geraten war. Offenbar konnte der Fahrer den Brand in der Entstehung noch rechtzeitig bemerken und das Fahrzeug von weiteren abgestellten Fahrzeugen separieren, so dass es nicht zu einer Ausbreitung des Brandgeschehens kam.

Betroffen war lediglich die Zugmaschine, kein Anhänger/Auflieger.

Die Rauchsäule über dem Lkw war deutlich bemerkbar, es kam aber nicht zu übermäßigen Umweltgefahren.

Es wurden keine Personen verletzt oder gefährdet.

Die eintreffenden Kräfte der örtlichen Feuerwehr konnten die Zugmaschine, welche im Vollbrand stand löschen, aber nicht mehr verhindern, dass erheblicher Sachschaden entstand.

FLZ/mt

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell