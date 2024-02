Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen

- Herbolzheim

Am 27.02.2024 gegen 17.15 Uhr befuhr ein schwarzer Renault die L106 aus Herbolzheim kommend in Richtung Kenzingen. In Höhe der Einmündung nach Wagenstadt schert der Fahrer auf die Gegenfahrbahn aus, streift einen entgegenkommenden Pkw und entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Laut Zeugenangaben fiel der schwarze Renault bereits zuvor durch auffälliges Fahrverhalten auf. Ca. 300-400m vor der Einmündung nach Wagenstadt kam dieser nach rechts in den Grünstreifen, geriet ins Schleudern und setzte seine Fahrt stark beschleunigend in Richtung Kenzingen fort.

Zeugen oder weitere durch das Fahrverhalten geschädigte Verkehrsteilnehmer werden gebeten sich beim Polizeirevier Emmendingen unter Tel. 07641/582-0 zu melden.

Stand: 05.10 Uhr

PR Emmendingen/CL, FLZ/HS

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell