POL-FR: Wutöschingen: Verkehrsunfall in der Hauptstraße mit zwei Leichtverletzten - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 27.02.2024, gegen 17:20 Uhr, kam es in der Hauptstraße von Wutöschingen zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Ein 44 Jahre alter Ford-Fahrer hatte beim Vorbeifahren die offene Fahrertüre eines neben der Fahrbahn geparkten Mercedes-Benz touchiert. Danach geriet der Ford nach links in den Gegenverkehr und prallte mit einem entgegenkommenden Opel zusammen. Der Ford-Fahrer und der 41-jährige Opel-Fahrer verletzten sich leicht. Der Ford und der Opel waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen liegt bei insgesamt ca. 30000 Euro. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren mit fünf Fahrzeugen im Einsatz. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Tel. 07751 8316-0) bittet Zeugen, sich zu melden.

