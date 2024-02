Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall an Einmündung Landstraße 138

Gewerbegebiet Entenbad - Motorradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 27.02.2024, kurz nach 07.00 Uhr, kam es auf der Landstraße 138, an der Einmündung zum Gewerbegebiet Entenbad, zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Der 30-jährige Motorradfahrer befuhr die Landstraße 138 von Steinen kommend und wollte nach links in das Gewerbegebiet Entenbad abbiegen. Dabei übersah er eine auf der Landstraße entgegenkommende 45-jährige Pkw-Fahrerin. In der Einmündungsmitte kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. In der Folge stürzte der Motorradfahrer zu Boden. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

