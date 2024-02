Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zeugen helfen der Polizei bei der Aufklärung von Unfallfluchten

Freiburg (ots)

Am Montag, 26.02.2024, meldeten Zeugen der Polizei gleich zwei Unfallfluchten, welche sie im Stadtgebiet beobachteten.

Gegen 10.40 Uhr habe eine Zeugin einen lebensälteren Herrn beobachtet, welcher auf dem Parkplatz beim Krankenhaus, beim Einparken seines Pkw in eine Parklücke einen geparkten Pkw touchierte. Nach dem Aussteigen habe der lebensältere Herr seinen Pkw in Augenschein genommen und sei davongelaufen. Die Zeugin merkte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Beim Eintreffen der Polizei befanden sich noch beide unfallbeteiligten Fahrzeuge vor Ort. Der gesamte Sachschaden an den beiden Pkws wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Zwei Zeugen beobachteten gegen 11.05 Uhr, auf einem Parkplatz eines großen Lebensmittelgeschäftes in der Robert-Bosch-Straße, wie ein grauer SUV beim Vorbeifahren gegen einen geparkten weißen Audi gestoßen sei. Der Fahrer oder die Fahrerin des SUV fuhr einfach weiter. Die zwei Zeugen merkten sich auch hier das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs und warteten vor Ort bis die Geschädigte nach ihrem Einkauf an ihren Audi zurückkam. Am Audi entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Auch hier hat das Polizeirevier Lörrach vielversprechende Ermittlungen wegen dem Verdacht einer Unfallflucht aufgenommen.

Gerade Zeugen spielen bei der Aufklärung von Unfallfluchten eine entscheidende Rolle.

