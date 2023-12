POL-EN: Schwelm - Versuchter Einbruch in Weingeschäft in der Gerichtstraße

Hattingen (ots) - Am 09.12.2023, gegen 05:15 Uhr, befuhr eine 18-jährige Hattingerin, mit ihrem Pkw Kia, die Werkstraße in absteigender Fahrtrichtung. In Höhe der Zufahrt Henrichshütte kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Mit im Fahrzeug befand sich noch eine 18-jährige Wittenerin. Beide Personen wurden leichtverletzt in ein ...

