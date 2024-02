POL-OF: Brandstifter gesucht

Dreieich (ots) - Am Samstag gegen 20.50 Uhr betraten zwei dunkel maskierte Männer die Tankstelle in der Bleiswijker Straße und forderten von der Kassiererin die Herausgabe der Kasseneinnahmen. Sie wurde von den Räubern mit einer Pistole und einem Schlagstock bedroht. Die beiden Männer flüchteten mit Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe und ein paar Schachteln Zigaretten in unbekannte Richtung. Die 34-jährige ...

