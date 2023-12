Hamminkeln (ots) - Am vergangenen Montag kam es gegen 18.45 Uhr zum Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Bislicher Straße. Die sechs Bewohnerinnen und Bewohner blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Das Wohnhaus war durch den Brand nicht bewohnbar, der entstandene Sachschaden liegt im 6-stelligen Bereich. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben mit hoher ...

