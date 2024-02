Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Roter Honda von LKW während der Fahrt geschrammt; Mutmaßlicher Einbrecher kurz nach Tatausführung festgenommen; Bus kollidiert mit BMW und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Roter Honda von LKW während der Fahrt geschrammt - Bundesstraße 45

(cb) Ein Sattelschlepper mit grauem Anhänger und roter Verzierung schrammte am Donnerstag, gegen 11.45 Uhr, bei einem Fahrspurwechsel auf der Bundesstraße 45 in Fahrtrichtung Dieburg einen Honda und verursachte dabei einen Sachschaden von etwa 4.500 Euro. Etwa auf Höhe der Zusammenführung der Bundesstraßen 45 und 43a wollte der Honda-Fahrer nach ersten Erkenntnissen den Fahrstreifen nach rechts wechseln, von wo aus der Brummi in dem Moment nach links auf die Fahrspur des Hondas wechselte und diesen dabei offenbar übersah. Der rote Honda Jazz wurde dabei an der kompletten rechten Fahrzeugseite beschädigt. Trotz Hupen entfernte sich der Lkw in Richtung Autobahn 3. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe nehmen Zeugenhinweise zu dem bislang unbekannten Brummi-Fahrer unter der Telefonnummer 06183 91155-0 entgegen.

2. Mutmaßlicher Einbrecher kurz nach Tatausführung festgenommen - Offenbach

(cb) Freitagnacht, gegen 1.15 Uhr, wollte ein dreister Einbrecher in ein Haus in der Domstraße (60er Hausnummern) einbrechen, als er durch eine Bewohnerin gestört wurde. Die herbeigerufenen Polizisten konnten noch in Tatortnähe einen 32-jährigen Mann vorläufig festnehmen. Der Tatverdächtige wurde zwecks polizeilicher Maßnahmen mit auf das Revier genommen und nach Abschluss der Identitätsfeststellung entlassen.

3. Mini fährt auf Streifenwagen auf: Eine Person leicht verletzt - Neu-Isenburg

(cb) Eine Streife sicherte am Mittwochvormittag einen Baum, welcher auf die Landstraße 3317 zwischen Dreieich und Neu-Isenburg ragte, als ein Mini ungebremst in den parkenden Streifenwagen krachte. Ersten Erkenntnissen nach übersah der 55-jährige Mann in seinem schwarzen Mini vermutlich den Streifenwagen, der mit Warnblinklicht und Blaulicht am Fahrbahnrand abgestellt war und fuhr auf diesen auf. Hierbei wurde der Mann aus Dreieich leicht verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Was die Unfallursache angeht, so ist nicht auszuschließen, dass der Fahrer unter Medikamenteneinfluss stand. Den entstandenen Sachschaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 12.000 Euro.

4. Bus kollidiert mit BMW - Neu-Isenburg

(cb) Ein Linienbus und ein schwarzer BMW kollidierten am Mittwochmorgen, gegen 7.10 Uhr, auf der Frankfurter Straße (170er Hausnummern). Der Bus wollte gerade aus dem Haltestellenbereich auf die Frankfurter Straße auffahren, als der 47-jährige Busfahrer vermutlich, den auf gleicher Höhe fahrenden schwarzen BMW übersah und es zum Zusammenstoß kam. Der BMW wurde über die komplette rechte Fahrzeugseite beschädigt, während der Bus an der Front Beschädigungen aufwies. Insgesamt, so schätzt die Polizei, entstand ein Sachschaden von 14.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 zu wenden.

5. Graffitischmiererei an Bushaltestelle: Zeugen gesucht - Egelsbach

(cb) Gleich mehrere Graffitischmierereien stellte ein Gemeindemitarbeiter in der Kirchstraße (20er Hausnummern) am Donnerstagnachmittag fest. Der bislang unbekannte Sprayer besprühte eine Bushaltestelle, einen Stromverteilerkasten sowie ein Werbebanner mit unterschiedlichen Schriftzügen und verursachte dadurch einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Zeugenhinweise nehmen die Beamten in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098510-0 entgegen.

Offenbach, 02.02.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell