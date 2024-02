Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei mutmaßlich berauschte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen; Ein E-Bike und ein Fahrrad Akku geklaut; Zeugen gesucht: Wer beschädigte die drei Autos?

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zwei mutmaßlich berauschte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen - Hanau/Steinheim

(lei) Bei einer stationären Verkehrskontrolle in der Nacht zu Freitag haben Beamte der Polizeistation Großauheim mehrere Fahrzeugführer unter die Lupe genommen und dabei festgestellt, dass nicht alle ganz nüchtern unterwegs waren. In der Zeit zwischen 22.40 und 0.30 Uhr hatten sich die Ordnungshüter zweimal für jeweils eine halbe Stunde in der Ludwigstraße auf Höhe des S-Bahnhofs Steinheim postiert und letztlich insgesamt 30 Fahrzeuge kontrolliert. Gleichwohl die Polizisten erfreulicherweise bei den meisten Fahrern weder bei ihnen selbst noch an deren Fahrzeugen etwas zu beanstanden hatten, so mussten sie jedoch bei zwei Fahrzeugführern, einem 18-jährigen Audi-Fahrer sowie einem 21 Jahre alten Mitsubishi-Lenker, feststellen, dass diese offensichtlich unter dem Einfluss von Cannabis standen. Beide räumten den vorherigen Konsum auch ein und mussten anschließend mit auf die Dienststelle, wo ihnen eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wird gegen sie nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Der 21-Jährige hatte zudem zunächst falsche Personalien gegenüber den Kontrollkräften angegeben, um damit offenbar zu verschleiern, dass er keinen Führerschein besaß. Nachdem seine wahre Identität mittels des sogenannten Fast-ID-Verfahrens festgestellt werden konnte, kamen auf ihn zudem noch Anzeigen wegen falscher Namensangabe (§ 111 OWIG) sowie des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Berauschte Fahrzeugführer verursachen regelmäßig Unfälle, die mitunter schwere Folgen haben können. Allein im Jahr 2022 ereigneten sich auf den Straßen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südosthessen 462 Unfälle unter dem Einfluss von Alkohol und/oder anderer berauschender Mitten. Daher führen die Beamtinnen und Beamten auch regelmäßig Kontrollaktionen wie am gestrigen Abend durch, um die Sicherheit aller Straßenverkehr zu steigern.

2. Ein E-Bike und ein Fahrrad Akku geklaut - Bruchköbel

(cb) Ein E-Bike sowie der Akku eines weiteren E-Bikes waren die Beute von Langfingern, welche zwischen Mittwoch, 22.15 Uhr und Donnerstag, 10 Uhr, in eine Garage im Seewiesenring (10er Hausnummern) gelangten. Die bis dato unbekannten Täter klauten ein E-Bike, ließen den angeschlossenen Vorderreifen in der Garage zurück und entfernten aus einem anderem angeschlossenen Fahrrad den Akku und flüchteten dann in unbekannte Richtung. Die Polizei in Hanau bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

3. Zeugen gesucht: Wer beschädigte die drei Autos? - Schlüchtern

(cb) An drei Fahrzeugen einer Firma mit Frankfurter Kennzeichen, welche in der Schloßstraße (20er Hausnummern) standen, sind die Scheibenwischer gewaltsam verbogen worden. Die drei Autos der Marke Ford wurden am Dienstag, gegen 17.30 Uhr, auf den nebeneinander liegenden privaten Parkplätzen geparkt. Die Beschädigungen an den Firmenfahrzeugen wurden am nächsten Morgen, gegen 7.30 Uhr, festgestellt. Die Polizei in Schlüchtern sucht Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 zu melden.

Offenbach, 02.02.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell