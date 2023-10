Polizei Bielefeld

POL-BI: Widerstand nach Körperverletzung in Notunterkunft

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstagabend, 10.10.2023, kam es zwischen zwei Männern in einer Unterbringungseinrichtung an der Johann-Sebastian-Bach-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 23-jähriger Mann griff Polizeibeamte an und leistete erheblichen Widerstand. Sein 29-jähriger Kontrahent wurde in Gewahrsam genommen.

Gegen 19:35 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass zwei Männer in einer Notunterkunft aneinandergeraten seien. Beim Eintreffen der alarmierten Beamten griff ein Beteiligter, ein 23-jähriger Mann mit ausländischer Staatsbürgerschaft, die Polizisten unvermittelt an. Bei seiner Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand und versuchte die Beamten zu treten. Aufgrund seines Ausnahmezustandes wurde der 23-Jährige durch einen Notarzt sediert und in ein Krankenhaus gebracht. Dort erfolgte eine Blutprobenentnahme.

Der Kontrahent des 23-Jährigen, ein 29-jähriger Mann mit ausländischer Staatsbürgerschaft, randalierte wenig später in der Unterkunft und wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Ein Beamter wurde bei der Festnahme des 23-Jährigen leicht verletzt.

