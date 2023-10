Polizei Bielefeld

POL-BI: Maskierter Mann raubt Whiskeyflasche

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Oldentrup - Am Dienstagabend, 10.10.2023, raubte ein bewaffneter und maskierter Mann Alkohol aus einem Restaurant an der Potsdamer Straße. Die Polizei sucht den flüchtigen Täter mit einer Personenbeschreibung.

Gegen 21:20 Uhr betrat der maskierte Räuber das Restaurant an der Potsdamer Straße, in Höhe Spannbrink. Er bedrohte einen Mitarbeiter mit einer Schlagwaffe und forderte die Herausgabe von Alkohol. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute, einer Flasche Whiskey, in eine unbekannte Richtung.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Flüchtigen im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr antreffen.

Bei dem Täter soll es sich um einen 25- bis 30-jährigen Mann handeln, der zwischen 175 cm und 180 cm groß ist. Er hat eine schlanke Statur, braune Augen und einen schwarzen Bart. Sein Gesicht bedeckte er mit einer weißen Sturmhaube.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen oder zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

