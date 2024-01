Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfallflucht

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Mittwoch in Aurich ereignet. Zwischen 8.30 Uhr und 16.15 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen schwarzen Skoda in Aurich-Extum. Zu diesem Zeitpunkt stand der Skoda auf dem Parkplatz der KVHS vor dem Haus B. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den verursachten Schaden und flüchtete von der Örtlichkeit. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04941 606215.

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Am Montag kam es in Norden in der Kleinen Mühlenwallstraße zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte zwischen 10.30 Uhr und 12.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Kaufhauses einen grauen Mercedes. Es entstand Sachschaden. Der Verursacher fuhr davon, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

