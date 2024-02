Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Uttenweiler - Polizeiliche Einsatzmaßnahmen am Bussen.

Am Sonntag nahm der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, an einem Gottesdienst auf dem Bussen teil. Um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten, führte das Polizeipräsidium Ulm umfangreiche Einsatzmaßnahmen durch. Da Störungen aufgrund der polizeilichen Erkenntnisse nicht auszuschließen waren, wurde ein starker Kräfteansatz gewählt. Darunter befanden sich Einheiten des Polizeipräsidiums Einsatz, des Polizeipräsidiums Aalen, Polizeireiter, Polizeihundeführer und Polizeihubschrauber. An dem Gottesdienst nahmen nach Schätzungen der Polizei ca. 500 Personen teil. Im Nachgang stand der Ministerpräsident für die Fragen interessierter Bürger zur Verfügung.

Während des gesamten Einsatztages wurden keine Versammlungen angemeldet oder durchgeführt. Es kam zu keinen besonderen Vorkommnissen.

