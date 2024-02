Ulm (ots) - Kurz vor 19 Uhr wurde der Brand in der Seebergstraße gemeldet. In dem dreigeschossigen Gebäude brannte es in einem Kamin. Schnell war das Feuer gelöscht. Verletzte gab es nicht. Was letztendlich die Ursache war, ließ sich nicht klären. Eine Schadenshöhe lässt sich nicht beziffern. +++++++ 0369515 ...

