POL-EL: Osterbrock - Radfahrer von Güterzug erfasst

Schüttorf (ots) - Am Mittwoch gegen 22 Uhr stieß ein Pkw auf dem Parkplatz eines Restaurants" in Schüttorf an der Drievordener Straße gegen einen dort geparkten Pkw und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. An dem geparkten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Bei dem flüchtigen Pkw könnte es sich um einen weißen oder silberfarbenen VW handeln, möglicherweise mit einem Leverkusener Kennzeichen. ...

