POL-FR: Laufenburg: Jugendlicher bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 28.02.2024, ist ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall auf der L 154 in Laufenburg schwer verletzt worden. Gegen 20:15 Uhr war eine 59-jährige Autofahrer aus der Dr. Rudolf-Eberle-Straße auf die bevorrechtigte Landstraße nach links eingebogen. Es kam zur Kollision mit dem von links kommenden 17-jährigen Jugendlichen auf seinem 125er Motorrad. Der Jugendliche stürzte und zog sich dabei eine schwere Beinverletzung zu. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die Autofahrerin blieb unversehrt. Der Sachschaden am Auto liegt bei rund 10000 Euro, der am Motorrad bei rund 2000 Euro. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz.

