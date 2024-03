Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannter wirft Baum vor eine einfahrende S-Bahn, Zeugen gesucht

Remshalden (ots)

Remshalden; Am gestrigen Sonntagmorgen (17.03.2024) warf ein bisher unbekannter Täter am Bahnhof Remshalden einen Baum vor die einfahrende S-Bahn der S-Bahnlinie 2. Ein Lokführer musste bremsen. Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 05:00 Uhr kurz vor dem Bahnhof Remshalden. Hier soll ein bisher unbekannter Täter augenscheinlich einen Christbaum von einer Brücke in das Gleisbett, direkt vor die gerade einfahrende S 2 geworfen haben. Laut aktuellen Erkenntnissen wurde der Triebfahrzeugführer der S-Bahn auf diesen Baum aufmerksam und leitete eine Schnellbremsung ein. Eine Kollision konnte jedoch nicht verhindert werden. Laut Zeugenaussagen verteilten sich die Einzelteile des Baumes über die gesamte Länge des Bahnsteiges. Nach jetzigem Stand wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr wurden eingeleitet.Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten,sich an die Bundespolizei in Stuttgart unter 0711/ 87035 0 zu wenden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell