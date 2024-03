Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperverletzung am Bahnhof Reutlingen

Reutlingen (ots)

Reutlingen: Am gestrigen Dienstag (12.03.2024) kam es am Bahnhof Reutlingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 43 und einem 26 Jahre alten Mann. Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 13:00 Uhr am Bahnsteig 1 am Bahnhof Reutlingen. Hier soll es zwischen den beiden Kontrahenten zunächst zu einer verbalen Streitigkeit gekommen sein. Laut aktuellen Erkenntnissen schlug der 43-jährige deutsche Staatsangehörige im weiteren Verlauf den 26- jährigen afghanischen Staatsangehörigen mit der flachen Hand in sein Gesicht und biss ihn in seinen Finger. Daraufhin schlug der 26-Jährige den 43- Jährigen wohl zurück und verletzte ihn hierbei im Bereich des Nackens. Alarmierte Kräfte der Landespolizei nahmen die offensichtlich alkoholisierten Männer vorläufig fest. Eine ärztliche Versorgung wurde nicht benötigt. Die Bundespolizei Stuttgart ermittelt nun wegen des Verdachts einer wechselseitigen Körperverletzung.

