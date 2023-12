Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennende Papiertonne/Nach Schlägerei ins Polizeigewahrsam

Lüdenscheid (ots)

In der Berliner Straße brannte am Dienstagabend, gegen 20:05 Uhr, eine Papiertonne. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

Zwischen einem 57-Jährigen und einem 52-Jährigen Lüdenscheider kam es in einer Gaststätte in der Knapper Straße am Dienstagabend, gegen 21:05 Uhr, zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Die alkoholisierten Männer schlugen sich im Zuge von Streitigkeiten gegenseitig ins Gesicht. Beide wurden leicht verletzt, mussten allerdings nicht weiter medizinisch versorgt werden. Die Beamten sprachen Platzverweise aus.

30 Minuten später viel der 52-Jährige Mann erneut auf, als er sich Zutritt zur selben Kneipe verschaffen wollte. Der Wirt verwehrte den Eintritt und informierte die Polizei. Den Einsatzkräften gegenüber reagierte der Mann aggressiv. Als er in Gewahrsam genommen wurde, sperrte er sich und versuchte einem Beamten einen Kopfstoß zu versetzen. Er traf jedoch nicht. Die Nacht verbrachte der Mann im Polizeigewahrsam. Neben Körperverletzung wird gegen ihn nun wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell