Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Die frühe Einreise wurde zum Verhängnis, nach Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro durfte die Reise fortgesetzt werden

Pasewalk (ots)

Eine 40jährige Polin wurde am heutigen Mittwoch nur zwei Minuten nach Mitternacht unmittelbar nach der Einreise aus Polen in der Ortslage Blankensee durch Kräfte der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit Bad Bramstedt angehalten und kontrolliert. Eine fahndungsmäßige Überprüfung der polnischen Staatsangehörigen ergab eine Ausschreibung zur Festnahme / Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Stralsund wegen Falscher Versicherung an Eides Statt. Der Swinemünderin wurde eine Geldstrafe in Höhe von 1500,00 Euro sowie 82,00 Euro Kosten auferlegt. Alternativ waren 50 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen. Sie konnte die Zahlung von 1500,- Euro Geldstrafe plus der Kosten von 82,- Euro entrichten und somit ihre Reise fortsetzen.

