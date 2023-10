Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: 20 syrische sowie 6 iranische Staatsangehörige bei der unerlaubten Einreise gestellt

Pasewalk / Ladenthin / Penkun (ots)

Am Samstag gegen 10:40 Uhr wurde durch Unterstützungskräfte der MKÜ BBS in der Ortslage Ladenthin ein fußläufig reisender Iraner kontrolliert. Der 21jährige gab in der ersten Befragung an, dass er alleine unterwegs sei. Er konnte weder Personaldokumente noch einen gültigen Aufenthaltstitel vorlegen. Nach eigenen Angaben ist er über die Belarus Route eingereist. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen und Aushändigung einer Anlaufbescheinigung erfolgte die Weiterleitung an die Erstaufnahmeeinrichtung nach Nostorf.

Ebenfalls am 07.10.2023 konnte durch die MKÜ BBS nach einem Bürgerhinweis eine 20köpfige Personengruppe in Ladenthin festgestellt werden. Laut Hinweisgeber sei die Gruppe von der Ladefläche eines weißen Transporters gestiegen und hat sich dann zu Fuß in die Ortslage Ladenthin begeben. Genaue Angaben zum Fahrzeug und Kennzeichen konnten bisher noch nicht ermittelt werden. Eine erste Befragung ergab als Reiseroute: Türkei - Serbien - Slowakei - Tschechien - Polen - Deutschland. Alle äußerten ein Schutzersuchen und wurden bis auf zwei der Jugendlichen, diese wurden durch Jugendamt Vorpommern-Greifswald übernommen, in die Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz überstellt.

Am gestrigen Sonntag gegen Mittag wurden fünf iranische Staatsangehörigen nach einem Bürgerhinweis durch eigene bundespolizeiliche Kräfte in der Ortslage Penkun am Penny-Markt ohne aufenthaltslegitimierende Dokumente festgestellt. Im Rahmen der Erstbefragung gaben die Personen an, über die Reiseroute, Iran - Russland - Lettland - Litauen - Polen nach Deutschland gekommen zu sein. Die Bearbeitung der unerlaubt eingereisten Personen dauert im Moment noch an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell