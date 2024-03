Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperliche Auseinandersetzung im S-Bahnbereich

Stuttgart (ots)

Stuttgart. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen im Alter von 23, 29 und 37 Jahren sowie einem bislang unbekannten Mann ist es am frühen Samstagmorgen (16.03.2024) im S-Bahnbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofes gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 37-jährige deutsche Staatsangehörige gegen 07:30 Uhr die 29-jährige Frau und ihren 23-jährigen Begleiter am Bahnsteig 101 angesprochen haben. Im weiteren Verlauf soll es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den drei Personen gekommen sein, bevor diese in einem Gerangel endete. In diese Rangelei soll sich kurze Zeit später die bislang unbekannte männliche Person, welche laut Zeugenaussagen eine rote Bascap sowie eine schwarze Jacke trug, eingemischt haben. Im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung, bei der es zu gegenseitigen Schlägen und Tritten gekommen sein soll, fiel die 29-jährige italienische Staatsangehörige nach bisherigem Kenntnisstand mit dem Oberkörper in den Gleisbereich, ohne komplett ins Gleis zu fallen. Mehrere alarmierte Streifen der Bundespolizei Stuttgart trafen die drei alkoholisierten Beteiligten noch vor Ort an, während der unbekannte Mann vom Tatort flüchtete. Durch die Auseinandersetzung wurden nach derzeitigen Erkenntnissen 37-Jährige, die 29 Jahre alte Frau sowie der 23-jährige irakische Staatsangehörige leicht verletzt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 entgegen.

