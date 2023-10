Freiwillige Feuerwehr Selfkant

FW Selfkant: St. Martinsumzüge 2023

Selfkant (ots)

In diesem Jahr finden in den einzelnen Ortsteilen der Gemeinde Selfkant wieder die St. Martinsumzüge statt. Den Startzeitpunkt und -ort entnehmen Sie bitte der beigefügten Auflistung.

- Millen am 11.11.2023 um 18:00 Uhr ab Kirche - Tüddern am 10.11.2023 um 18:30 Uhr ab Dorfplatz - Isenbruch am 10.11.2023 um 18:00 Uhr ab Schöttehuus - Havert am 11.11.2023 um 18:00 Uhr ab Kirche - Schalbruch am 10.11.2023 um 18:00 Uhr ab Kriegerdenkmal - Höngen und Saeffelen am 10.11.2023 um 17:30 Uhr ab Schützenheim Höngen und Kirche Saeffelen - Süsterseel am 09.11.2023 um 18:30 Uhr ab Dorfplatz - Hillensberg am 10.11.2023 um 18:30 Uhr ab Bürgerhaus - Wehr am 06.11.2023 um 18:30 Uhr ab Kirche

Haussammlungen:

Für den Ortsteil Tüddern ist der Zeitraum für die Haussammlung vom 08. bis 15.10.2023 sowie für nicht angetroffene Familien der Kartenverkauf am Gerätehaus der Löscheinheit am 21.10.2023 von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr oder am 25.10.2023 von 19:00 Uhr bis 19:30 Uhr.

Die Haussammlung in den Ortsteilen Havert, Stein und Millen-Bruch erfolgt vom 16. bis 20.10.2023.

In den Ortsteilen Höngen, Saeffelen, Heilder, Groß- und Kleinwehrhagen wird vom 03. bis 27.10.2023 von Tür zu Tür gesammelt. Bzw. Karten für die St. Martinstüte können auch bei Petras Shop oder Frank Peters (Saeffelen, Selfkantstraße 70) besorgt werden.

Wir wünschen allen Kindern und Familien ein schönes St. Martinsfest 2023!

Eure,

Feuerwehr Selfkant

