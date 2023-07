Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kraftfahrzeug entwendet- Zeugensuche

Ilmenau (ots)

In der Zeit zwischen gestern, 20.30 Uhr und heute Morgen, 06.00 Uhr begaben sich ein oder mehrere bislang unbekannt gebliebene Personen widerrechtlich auf ein Grundstück im Oberweg in Langewiesen. Von dort entwendeten der oder die Täter einen geparkten Toyota in der Farbe Weiß. Bei dem Beutegut handelt es sich um einen SUV des Modells "RAV 4" im Wert von ungefähr 42.000 Euro. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0193347/2023) entgegen. (jd)

