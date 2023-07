LPI-GTH: Drogentest positiv

Gehren (Ilm-Kreis) (ots) - Die Kriminalpolizei Gotha sucht in einem Ermittlungsverfahren wichtige Zeugen nach einer körperlichen Auseinandersetzung. Am Montag, dem 24.07.2023 kam es in den frühen Nachmittagsstunden im Bereich der Bundesstraße 88 zwischen den Ortslagen Langewiesen und Gehren bei den sogenannten 'kleinen Teichen' zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei soll eine Person im Wasser eines Teiches gestanden haben. Durch eine ...

