Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Hinweise der Polizei zu Verkehrsbehinderungen aufgrund einer angemeldeten Versammlung in Rostock

Rostock (ots)

Aufgrund einer angemeldeten Demonstration kann es am Donnerstag, 22.02.2024, zwischen 08:00 Uhr und 09:30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt von Rostock kommen. Geplant ist ein Aufzug vom Konrad-Adenauer-Platz über die Goethestraße in Richtung Am Vögenteich und von dort aus weiter über die Doberaner Straße, Neue Werderstraße zum Abschlusskundgebungsort in der Zochstraße. Der Aufzug wird durch die Rostocker Polizei begleitet. Entlang der Aufzugsstrecke kann es zu kurzzeitigen Sperrungen kommen.

