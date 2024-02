POL-HRO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Rostock zum heutigen Fußballspiel des F.C. Hansa Rostock gegen den Hamburger Sportverein

Rostock (ots) - Nachdem es am vergangenen Mittwoch zu einer Auseinandersetzung in der Rostocker Innenstadt kam, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Nach ersten Erkenntnissen trafen am gestrigen Abend gegen 19 Uhr in der Kröpeliner Straße zwei Jugendgruppen aufeinander. Dabei kam es in der Folge verbaler Streitigkeiten zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ...

mehr