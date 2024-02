Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Hinweise der Polizei zu Verkehrsbehinderungen auf Grund einer angemeldeten Demonstration in Rostock

Rostock (ots)

Zusätzlich zu den bereits bekannten Verkehrsbeeinträchtigungen auf Grund des Fußballspiels F.C. Hansa Rostock gegen den Hamburger SV an diesem Sonnabend, 17.02.2024,(Siehe gefertigte Pressemitteilung der Hansestadt Rostock: https://t1p.de/9rc7p) kann es zu weiteren Verkehrseinschränkungen in Rostock kommen. Grund dafür ist eine angemeldete Versammlung in Rostock.

Geplant ist am Sonnabend ein Aufzug von der Rövershäger Chaussee/ Ecke Am Petridamm über die Vorpommernbrücke (L22) in Richtung Innenstadt bis zum Abschlusskundgebungsort an der Kreuzung Am Strande/ Gaffelschonerweg. Der Aufzug wird durch die Rostocker Polizei begleitet. Dabei kann es in der Zeit von 15:45 Uhr bis 17:00 Uhr zu kurzzeitigen Sperrungen kommen.

