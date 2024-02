Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mülltonnenbrand

Balve (ots)

Eine Mülltonne brannte am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:45 Uhr, vor einem Haus in der Tannenstraße. Durch die Feuerwehr konnte der Brand in der Folge rasch gelöscht werden. Aus welchem Grund die Mülltonne in Brand geriet, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen einer möglichen Sachbeschädigung durch Feuer. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (schl)

