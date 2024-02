POL-HRO: Tatverdächtiger nach Bedrohung in Gewahrsam

Rostock (ots) - Nachdem bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in verschiedene Geschäfts- und Firmenräume in Rostock eingedrungen sind, hat die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen aufgenommen. In der Nacht zum vergangenen Samstag (10.02.2024) brachen unbekannte Täter in ein Geschäftshaus in Rostock Schmarl ein. Dabei verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu mehreren Büroräumen und durchsuchten Schränke ...

