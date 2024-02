Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Einbrüche in Rostock - Die Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in verschiedene Geschäfts- und Firmenräume in Rostock eingedrungen sind, hat die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen aufgenommen.

In der Nacht zum vergangenen Samstag (10.02.2024) brachen unbekannte Täter in ein Geschäftshaus in Rostock Schmarl ein. Dabei verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu mehreren Büroräumen und durchsuchten Schränke und Schubladen. Während der Tat wurde Bargeld in bisher unbekannter Höhe entwendet und eine Vielzahl von Türen beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Nach ersten Erkenntnissen drangen am Freitagabend (09.02.2024), zwischen 19:00 Uhr und 22:30 Uhr, unbekannte Täter in zwei Geschäfte eines Einkaufszentrums in Rostock Lütten Klein ein. Dabei verschafften sich die Einbrecher durch eine zur Warnowallee gelegene Außentür gewaltsam Zutritt zu den Verkaufsräumen und entwendeten aus einem Geschäft einen Tresor mit Bargeld. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bemerkte gegen 22:30 Uhr den Einbruch und informierte umgehend die Polizei.

Durch den Kriminaldauerdienst wurden an den Tatorten diverse Spuren gesichert, die nun ausgewertet werden müssen. Am Warnow Park kam ebenfalls ein Fährtenspürhund zum Einsatz. Die Rostocker Kriminalpolizei hat bereits die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, welche am vergangenen Freitagabend, zwischen 19:00 Uhr und 22:30 Uhr, im Bereich der Südseite des Warnow Parks (Warnowallee) Beobachtungen gemacht haben, die für die Aufklärung der Tat von Bedeutung sein könnten, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 180578 Rostock unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell