Polizei Mettmann

POL-ME: "Streifenwagen" macht Halt in Hilden - Hilden - 2306054

Mettmann (ots)

Er tourt schon seit einiger Zeit durchs Kreisgebiet und ist ein echter Hingucker: Der "Streifenwagen" der Kreispolizeibehörde Mettmann. Mit dem auffälligen Fahrzeug sind die Beamtinnen und Beamten des Bezirks- und Schwerpunktdienstes unterwegs und wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, um niedrigschwellig alltägliche Fragen zu beantworten. Ebenso können hilfreiche Präventionstipps gegeben werden.

In der kommenden Woche ist der "Streifenwagen" in Hilden für jeweils circa 1,5 Stunden gleich an mehreren Örtlichkeiten anzutreffen:

Am Montag, 19. Juni 2023,

ab 14 Uhr: Warringtonplatz, vor "Saturn",

sowie am Dienstag, 20. Juni 2023,

ab 11 Uhr, "Alter Markt", vor dem "Fabry Denkmal".

Die Bezirksdienstbeamten Polizeihauptkommissar Holger Schmidt und Polizeihauptkommissarin Birgit Nöcker werden zum Teil gemeinsam mit den ehrenamtlichen Mitgliedern des Aktionsbündnisses Seniorensicherheit (ASS!) anzutreffen sein.

Am Mittwoch, 21. Juni 2023,

ab 12 Uhr, auf der Bahnhofsallee vor dem Bahnhof

sowie am Freitag, 23. Juni 2023,

ab 10 Uhr, Nordmarkt.

Polizeihauptkommissar Oliver Schult und Polizeioberkommissarin Alexandra Garschagen werden hier zum Teil mit den ehrenamtlichen Mitgliedern des Aktionsbündnisses Seniorensicherheit (ASS!) anzutreffen sein.

Unserer Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten informieren zum Beispiel über die Vorgehensweise der Betrüger bei sogenannten "Schock-Anrufen" oder wie man sich vor falschen WhatsApp-Nachrichten der zum Teil hoch professionell agierenden Kriminellen schützen kann. Die ehrenamtlichen Mitglieder des Aktionsbündnisses Seniorensicherheit (ASS!) sind ebenfalls insbesondere im Bereich der Kriminalprävention geschult und können Fragen rund um das Thema Seniorensicherheit beantworten. Zahlreiche Flyer und Informationsmaterial haben die ASS!e ebenfalls im Gepäck.

