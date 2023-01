Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbrüchen in Kantine und Büroräumen

Rostock (ots)

Das Kriminalkommissariat Rostock hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem am gestrigen Montagmorgen Einbrüche in eine Kantine sowie in weitere Büroräume festgestellt wurden.

Die bislang unbekannten Täter hatten sich während des zurückliegenden Wochenendes zunächst Zutritt zu dem in der Kröpeliner Tor-Vorstadt gewerblich genutzten Gebäude verschafft und in diesem eine Kantine sowie mehrere Büroräume durchsucht. Mit Arbeitsbeginn am gestrigen Montag wurde der Einbruchsdiebstahl bemerkt und bei der Polizei angezeigt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde eine geringe Bargeldsumme entwendet. Eine genaue Schadenssumme liegt noch nicht vor.

Am Tatort wurden Spuren gesichert, die nun ausgewertet werden müssen. Die weiteren Ermittlungen werden vom Kriminalkommissariat Rostock geführt.

