Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Zwei leicht verletzte Personen nach Verkehrsunfall Am Strande in Rostock

Rostock (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen ereignete sich am Montagvormittag, 19.02.2024, gegen 09:00 Uhr auf der Straße Am Strande.

Die 34-jährige Fahrerin eines VW Golf befuhr die Straße Am Strande in Richtung Vorpommernbrücke und beabsichtigte an der Kreuzung Fischerstraße nach links auf den Parkplatz Stadthafen zu fahren. Dabei kollidierte ihr Fahrzeug mit dem Mercedes eines 36-Jährigen, der mit seinem Pkw in Richtung Warnowufer unterwegs war. Durch die Kollision wurde das Fahrzeug der 34-Jährigen auf den Grünstreifen geschleudert, wo es an einem Verkehrszeichen zum Stehen kam.

Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge soll der Mercedes-Fahrer das für ihn zeigende Rotlicht missachtet haben. Beide Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort medizinisch behandelt. Der 36-jährige Deutsche wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten vor Ort abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 70.000 Euro.

Durch die hinzugerufene Polizei wurde eine Verkehrsunfallanzeige aufgenommen. Während der Dauer der Unfallaufnahme mussten zwei Fahrstreifen in Fahrrichtung Warnowufer gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat Rostock geführt.

