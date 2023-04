Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrer soll Kind in Waschow angesprochen haben

Waschow (ots)

Die Polizei prüft aktuell einen Vorfall, wonach ein unbekannter Autofahrer am Samstagmorgen in Waschow ein achtjähriges Mädchen angesprochen haben soll. Laut Aussagen der Achtjährigen, soll der Mann zwischen 09 Uhr und 09:30 Uhr mit seinem hellgrauen PKW in Höhe der Bushaltestelle in der Dorfstraße angehalten und das Mädchen aus dem Auto heraus zunächst in einer fremden Sprache angesprochen haben. Anschließend soll der Autofahrer auf Deutsch gesagt haben, dass er das Mädchen abholen solle. Die Achtjährige lief darauf eigenen Aussagen zufolge davon und berichtete kurz darauf ihrer Mutter von diesem Vorfall. Diese hat wenig später die Polizei informiert. Der beschriebene Vorfall wird seither durch die Polizei geprüft, allerdings stützen sich alle Ermittlungsanhalte gegenwärtig ausschließlich auf die Aussagen des Mädchens. Aus diesem Grund werden Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum besagten grauen PKW machen können. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.

