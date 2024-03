Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 59-Jähriger schlägt Kind - Bundespolizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Ein 59-jähriger Mann hat am gestrigen Montag (18.03.2024) einen bislang unbekannten Jungen am Ludwigsburger Bahnhof in das Gesicht geschlagen und sich wenig später selbst angezeigt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge befand sich der 59 Jahre alte deutsche Staatsangehörige am gestrigen Mittag am Bahnsteig 2 des Ludwigsburger Bahnhofes als er auf einen Jungen und ein Mädchen aufmerksam wurde. Der circa 10-12 Jahre alte Junge soll dem gleichaltrigen Mädchen gegen 11:50 Uhr an die Brust gefasst haben, woraufhin der 59-Jährige auf diesen zugegangen und ihm einen Schlag in das Gesicht versetzt haben soll. Laut aktuellen Informationen schritten daraufhin weitere Reisenden ein und trennten die beiden Personen voneinander. Der 59-Jährige entfernte sich anschließend, zeigte sich jedoch wenig später selbst an. Die wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelnde Bundespolizei bitte Zeugen der Tat, sowie den Jungen und das Mädchen, sich unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

