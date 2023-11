Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Nicht mehr fahrtauglich

Einen auffälligen Autofahrer meldete eine Zeugin der Polizei am Mittwoch bei Ochsenhausen.

Ulm (ots)

Gegen 11 Uhr war eine Zeugin auf der Straße von Rot an der Rot in Richtung Ochsenhausen unterwegs. An Mettenberg vorbei in Richtung Eichbühl und Erlenmoos sei der Fahrer des Mercedes mehrfach in den Grünstreifen geraten. Wie die Zeugin weiter berichtete, sei das Fahrzeug mit knapp über 50 km/h über die Landstraße geschlichen. Deshalb verständigte sie die Polizei. Die Beamten des Polizeiposten Ochsenhausen konnten den Mercedes wenig später in der Memminger Straße in Ochsenhausen fahrend feststellen. Am Steuer saß ein 46-Jähriger. Der roch nach Alkohol. Ein durchgeführter Alkomattest bestätigte den Verdacht. Der Mann hatte zu viel intus, er war nicht mehr in der Lage, sicher Auto zu fahren. In einem Krankenhaus musste der Mann eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Den Mercedes musste er stehen lassen. Da der aus der Slowakei stammende Fahrer keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, wurde bei ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro erhoben.

Die Polizei warnt: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen. Die Polizei lobt das Verhalten des aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden.

