Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in ein Spielcasino 03.02.2024

Speyer (ots)

In der Nacht von Samstag, den 03.02.2024 auf Sonntag, den 04.02.2024 kam es gegen 02:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Speyerer Spielcasino in der Heydenreichstraße. Im Rahmen dessen wurde der Alarm des Casinos ausgelöst. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es zu keinem Sachschaden.

Haben Sie in der besagten Nacht auffällige oder verdächtige Wahrnehmungen in der Nähe des Tatortes gemacht haben oder können Sie sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

