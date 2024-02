Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung im Wald bei Dudenhofen 03.02.2024, 08:05 Uhr

Dudenhofen (ots)

Am Samstagmorgen kam es im Dudenhofener Wald, nahe der Gaststätte Ganerb, zu einer Körperverletzung, wobei ein 78-Jähriger durch Schläge ins Gesicht leicht verletzt wurde. Der männliche Täter soll zwischen 25 und 30 Jahren alt sein, eine Brille tragen, ca. 180cm groß sein und einen auffälligen Hund, möglicherweise der Rasse Pitbull, mit sich führen. Der Täter gehe regelmäßig mit seinem Hund in dem Waldstück spazieren. Hintergrund des Tatgeschehens dürfte ein erteilter Hinweis des Geschädigten in Richtung des Täters hinsichtlich der seiner Ansicht nach unzureichenden Kontrolle über den Hund gewesen sein.

Wer kann Täterhinweise oder sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt oder dem Tatverdächtigen machen? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232-137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell