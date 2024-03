Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 32-Jähriger attackiert und verfolgt Reisenden

Stuttgart (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen (21.03.2024) attackierte und verfolgte ein 32-Jähriger einen 57 Jahre alten Mann am Stuttgarter Hauptbahnhof und konnte auch durch hinzukommende Zeugen nicht beruhigt werden. Der rumänische Staatsangehörige befand sich bisherigen Ermittlungen zufolge zunächst gegen 03:00 Uhr im Warteraum am Bahnsteig 1 des Stuttgarter Hauptbahnhofes, als sich ein 57-Jähriger über dessen zu laute Musik beschwert haben soll. Hinzukommende Bundespolizisten konnten den verbalen Streit zwischen den beiden Personen schlichten und die Situation beruhigen. Der 57-Jährige verließ nach Abschluss der Maßnahmen den Bahnsteig 1 und begab sich daraufhin zu dem Warteraum auf Bahnsteig 13/14. Nur zwei Stunden später soll der bereits polizeibekannte 32-Jährige ebenfalls den Warteraum betreten und ohne Vorwarnung den Geschädigten, unter anderem mit einer Flasche, attackiert haben, wodurch dieser Verletzungen im Gesicht davontrug. Auch einschreitende Zeugen konnten den aggressiven Beschuldigten laut bisherigen Informationen nicht beruhigen und von dem 57-Jährigen trennen. Dieser flüchtete schließlich mit Hilfe einer Mitarbeiterin der Deutschen Bahn in deren motorisiertem Servicecaddy in die Informationsstelle der Deutschen Bahn am Bahnsteig 1, wobei der 32-Jährige ihn verfolgt und am Servicebüro an die verschlossene Tür gespuckt haben soll. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den mit über 0,9 Promille alkoholisierten Beschuldigten noch vor Ort antreffen und vorläufig festnehmen. Der 57 Jahre alte Geschädigte wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Bundespolizei hat Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den Beschuldigten eingeleitet.

