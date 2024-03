Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bundespolizeiinspektion Stuttgart und die Staatsanwaltschaft Stuttgart geben bekannt: 32-jähriger mutmaßlicher Täter in Haft

Stuttgart (ots)

Wie bereits in einer Pressemitteilung vom 21.03.2023 berichtet, haben Bundespolizisten am Donnerstagmorgen (21.03.2024) einen 32 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, einen 57 Jahre alten Mann zunächst mit der Faust und anschließend mit einer Glasflasche in sein Gesicht geschlagen und dadurch schwer verletzt zu haben. Der Tatverdächtige mit rumänischer Staatsangehörigkeit wurde am Freitag (22.03.2024) einem Haftrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl erließ und den 32-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

