Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Störungen und Verkehrsbeeinträchtigungen bei Fußballspiel

Mannheim (ots)

Am heutigen Mittwochabend kam es im Bereich der Mannheimer Innenstadt zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Störungen im Zusammenhang mit einem Fußballspiel. Zunächst kam es bei dem Fußballspiel SV Waldhof Mannheim gegen TSV 1860 München im Carl-Benz-Stadion Mannheim im Bereich der Gästefans zu mehreren Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz durch das Abbrennen von Pyrotechnik. Aufgrund drohender Auseinandersetzungen im Bereich Tattersall/Hauptbahnhof kam es nach Spielende bis etwa 22:30 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt. Zudem waren bis 23:15 Uhr starke Polizeikräfte zur Sicherung der Abreise im Bereich Hauptbahnhof gebunden. Vier Personen gelangen aufgrund von Vermummung und weitere vier Personen wegen Beleidigung zur Anzeige. An einem Dienstfahrzeug wurde zudem ein Kennzeichen entwendet. In einem Fall wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen. Die Polizei war mit starken Einsatzkräften in der Stadt und rund um das Stadion präsent.

