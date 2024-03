Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 28-Jähriger leistet Widerstand

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte durch einen 28 Jahre alten Mann ist es am Sonntagabend (24.03.2024) am Bahnhof in Stuttgart-Bad Cannstatt gekommen.

Eine Streife der Bundespolizei Stuttgart kontrollierte den 28-Jährigen gegen 21:00 Uhr, nachdem dieser in der Bahnhofshalle eine Zigarette rauchte. Der deutsche Staatsangehörige reagierte umgehend aggressiv und beleidigte die eingesetzten Beamten. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung schlug der 28-Jährige einem Polizeibeamten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und einer Beamtin gegen deren Oberarm, woraufhin er gefesselt wurde. Nachdem eine Polizeistreife zur Unterstützung eintraf, leistete der Mann weiterhin Widerstand, sodass ein weiterer Beamter leicht an den Händen verletzt wurde. Der 28-Jährige selbst erlitt durch den Vorfall eine leichte Verletzung an der Stirn, lehnte eine medizinische Versorgung jedoch ab. Die eingesetzten Beamten begaben sich vorsorglich in ein Krankenhaus, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Der 28 Jahre alte Mann muss nun mit einem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie der Körperverletzung rechnen.

