Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 42-Jähriger im Bad Cannstatter Bahnhof auf Diebestour unterwegs

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Zu mehreren Diebstählen durch einen 42-Jährigen ist es am vergangenen Samstagmittag (23.03.2024) im Bad Cannstatter Bahnhof gekommen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge betrat der 42 Jahre alte ukrainische Staatsangehörige gegen 12:00 Uhr zunächst einen Drogeriemarkt im Bahnhof und nahm dort ein Bier an sich. Nachdem der mit über 1,2 Promille alkoholisierte Mann das Bier noch in der Filiale ausgetrunken haben soll, nahm er bisherigen Ermittlungen zufolge mehrere Alkoholflaschen, sowie zwei Taschenlampen und eine Leggins an sich. Mit diesen Gegenständen soll der Beschuldigte dann das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen haben und in einen im Bahnhof befindlichen Supermarkt gegangen sein. Auch dort nahm der 42-Jährige nach Zeugenaussagen Waren an sich, warf einen Joghurtbecher auf den Boden und versuchte hier ebenfalls das Geschäft ohne zu bezahlen zu verlassen. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den Mann wenig später noch im Bahnhof antreffen und auf die Dienststelle verbringen. Gegen den 42-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt.

