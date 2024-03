Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen auf der B96 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Neustrelitz (ots)

Am 07.03.2024, gegen 15:30 Uhr, ereignete sich auf der B96 zwischen dem Ortsausgang und dem Rastplatz Usadel ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Kraftfahrzeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 40-jähriger Fahrer eines VW Caddy die B96 in Richtung Neustrelitz und beabsichtigte nach links in Richtung Rodenskrug abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt überholte der 45-jährige Fahrer eines PKW Mercedes trotz Überholverbot mehrere hinter dem Caddy fahrende Fahrzeuge. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Mercedes und dem VW. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der VW und kam auf der Fahrerseite im linken Straßengraben zum Liegen. Der Mercedes schleuderte nach dem Aufprall gegen die rechte Schutzplanke. Es befanden sich jeweils zwei Personen in den beteiligten Fahrzeugen, die leichte Verletzungen erlitten. Sie wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Die B 96 musste teilweise gesperrt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 18.000 Euro. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

