Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Streit um Ruhestörung eskaliert - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Bremerhaven (ots)

Ein Streit über zu laute Gespräche auf einer Parkbank endete in der Nacht zum heutigen Freitag, 31. Mai, im Bremerhavener Ortsteil Grünhöfe mit dem Schlag eines Baseballschlägers. Ein 20-Jähriger wurde dabei am Arm verletzt und musste ärztlich versorgt werden.

Der 20 Jahre alte Mann saß gegen 23.30 Uhr auf einer Parkbank im Bereich der Braunstraße und unterhielt sich mit seinen zwei Begleitern. Ein 36-jähriger Anwohner fühlte sich hierdurch in seiner Nachtruhe gestört und bat die drei lautstark von seinem Balkon aus um Ruhe. Es entwickelte sich ein Streitgespräch. Der aufgebrachte Bewohner stürmte kurzerhand aus seiner Wohnung in Richtung Parkbank. Bei sich hatte er einen Baseballschläger, mit dem er ersten Erkenntnissen zufolge nun in Richtung des 20-Jährigen schlug. Der Schläger traf und verletzte den Bremerhavener am Arm. Als dieser danach seinem Angreifer mit der Polizei drohte, nahm der 36-Jährige seinen Baseballschläger und machte sich zurück auf dem Weg in seine Wohnung.

Nachdem der Verletzte von Einsatzkräften der Bremerhavener Feuerwehr vor Ort erstversorgt und zur weiteren ärztlichen Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde, suchten die hinzugerufenen Polizeibeamten die Wohnung des Angreifers auf. Auch den Polizisten gegenüber gebar sich der 36-Jährige verbal aggressiv und leugnete den Schlag mit dem Baseballschläger. Im weiteren Einsatzverlauf stellte sich heraus, dass der Mann deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest brachte einen entsprechenden Promillewert zu Tage. Er musste daraufhin die Beamten zur Blutentnahme auf das Polizeirevier begleiten.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

