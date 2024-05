Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Tresor in Bushaltestelle

Bückeburg (ots)

(ma)

In der Bückeburger Bushaltestelle "Petzer Krug" an der Petzer Straße wurde am Donnerstag gegen 14.20 Uhr ein leerer Wandtresor auf der dortigen Sitzbank vorgefunden.

In dem grauen Tresor der Marke "Sigma" steckte zudem noch der Schlüssel.

Der Tresor ist von den Beamten sichergestellt worden und befindet sich bei der Polizei Bückeburg.

